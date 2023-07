Le PSG peut-il mettre Mbappé au placard pendant toute la saison ?

Depuis la mise à l'écart de Kylian Mbappé du stage en Asie par le Paris Saint-Germain, tous les scénarios sont envisagés. Le club parisien fait même planer la menace d'une saison blanche pour son attaquant. Mais serait-ce vraiment possible légalement ? Il existe des précédents, et le cas de Mbappé, s'il venait à perdurer, pourrait tout changer.

Depuis l’annonce de la mise à l’écart de Kylian Mbappé par le Paris Saint-Germain pour la tournée asiatique, chacun tente d’imaginer la suite de l’histoire. Le joueur n’a pour l’instant pas répondu publiquement à cette punition, se contentant de prendre des bains de foule à la sortie de l’entraînement à Poissy ou de répondre à une vanne de Giannis Antetokoúnmpo sur son possible transfert à Al-Hilal avec treize émojis morts de rire. Une manière, peut-être, de faire comprendre que les menaces du PSG lui passent au-dessus de la tête. Comme celle que le club de la capitale a laissée filtrer ces derniers jours : les dirigeants parisiens seraient prêts à ne pas faire jouer Mbappé de la saison s’il venait à rester sans prolonger. Si ce coup de pression devenait réalité, le numéro 7 parisien pourrait mener une contre-attaque juridique, puisqu’il n’est de toute façon plus question de terrain dans ce feuilleton.

Pour l’instant, le PSG ne risque rien, tant qu’il respecte l’article 507 de la charte du football professionnel, signée par la FFF, la LFP et l’UNFP. Celui-ci rappelle que la division de l’effectif en plusieurs groupes ne doit être que temporaire et impose des conditions d’entraînement et de soins médicaux équivalents pour tous. Concrètement, ce texte permet au club de gérer des effectifs parfois pléthoriques pendant la période du mercato estival. « En cela, le club n’est pas répréhensible, même si c’est limite, car on s’écarte un peu de l’esprit du texte qui ne parle que de gestion sportive , explique Jean-Jacques Bertrand, avocat spécialisé en droit du sport qui avait défendu Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa dans leurs litiges avec le PSG. Mbappé comme des dizaines d’autres joueurs sont ce qu’on appelle des indésirables qu’on veut voir partir. Mais ça reste dans les clous réglementaires, on n’est pas dans l’illégalité. » …

Tous propos recueillis par CG

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com