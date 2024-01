Le PSG, pas seulement un club de foot

Les affaires et révélations se multiplient autour de PSG, ainsi que les investigations judiciaires. De fait, il semble représenter bien plus qu'un simple club de foot pro, y compris dans sa face cachée.

L’avènement des clubs-États, surtout adossés à des monarchies du Golfe, a dès le départ inquiété le petit monde du ballon rond sur le Vieux Continent parce que ces « nouveaux riches » bouleversaient les anciens équilibres, surtout économiques. Personne n’a oublié les larmes de crocodiles du très hypocrite Florentino Pérez, qui ciblait le vilain PSG en 2021 dans des propos relayés par Marca : « Il y a une folie des clubs qui appartiennent à des États et qui ne transfèrent pas les joueurs »/ Il oubliait un peu rapidement le statut privilégié dont a bénéficié son Real Madrid en Espagne de la part du pouvoir centralisateur castillan. Depuis, il s’est lancé dans la croisade de la Superligue et retrouve face à lui un certain Nasser Al-Khelaïfi, président de l’ECA (l’association européenne des clubs) et dont le nom revient dans la presse ces derniers jours.

Les affaires qui se multiplient autour du PSG, les enquêtes en cours, les mises en examens de certains de ses anciens salariés… Tout cela renvoie à une autre problématique. Si le mercato et l’avenir de Kylian Mbappé occupent sûrement les esprits à la Factory et animent les discussions sur les plateaux télé, le club parisien semble posséder une influence, ou du moins des relais en France qui le sorte du traditionnel cadre du « copinage » avec les élus, comme on peut le constater à travers les révélations qui se succèdent dans la presse. En outre, ses méthodes, telles que le recrutement d’anciens policiers, la quasi-constitution d’un service de renseignement, son rapport aux médias (jusqu’à intervenir pour faire retirer du fil d’actus de L’Équipe et France Football une info gênante pour son président) ou encore son poids auprès du monde politique dépassent le vague concept de soft power .…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com