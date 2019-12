Le PSG, partenaire officiel du tourisme au Rwanda

Selon l'accord signé entre le club de football et Kigali, la mention « Visit Rwanda » apparaîtra notamment sur les panneaux publicitaires du Parc des Princes et sur les maillots d'entraînement de l'équipe masculine.

Le président rwandais, Paul Kagame, est un grand amateur de football... et un fin stratège qui veut utiliser la popularité de ce sport pour attirer les touristes. Mercredi 4 décembre, après plus d'un an de discussions, son pays a passé un deal en ce sens avec le club du Paris-Saint-Germain (PSG).

Cet accord très officiel, signé en présence de François-Xavier Ngarambe, l'ambassadeur du Rwanda en France, lors d'un match de Ligue 1 au Parc des Princes, stipule que Kigali versera entre 8 et 10 millions d'euros par an au PSG, selon les différents chiffres qui circulent. Pour ce montant, le club parisien va promouvoir le petit pays à l'économie dynamique (8,6 % de croissance en 2008) mais entaché par l'image du génocide de 1994. La mention « Visit Rwanda » apparaîtra sur les panneaux publicitaires du Parc des Princes plusieurs fois par match ; les maillots d'entraînement et d'échauffement de l'équipe masculine et les tenues de match de l'équipe féminine seront floqués du même slogan ; et les spectateurs se verront proposer café et thé rwandais à la buvette, deux produits phares de l'économie locale.

Pour le PSG, le but de ce partenariat, le premier du genre signé en Afrique par ce club devenu en 2001 propriété de Qatar Sports Investments, est double : diversifier les financements et développer son image à l'international. L'autre partie du deal veut en effet que le PSG, dont la puissance financière, avec un budget de 637 millions d'euros pour la saison 2019-2020, en fait l'un des clubs les plus riches du monde, ouvre prochainement une académie à Kigali, comme il l'a fait dans d'autres pays, dont le Maroc et l'Egypte.

