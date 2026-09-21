Le PSG, nouveau candidat de l'extrême centre

Brouillons offensivement et peu inspirés à la finition, les attaquants du PSG ont fait plier la défense olympienne sur deux situations similaires : deux galettes délivrées en pleine surface par Désiré Doué et Nuno Mendes. Pour la beauté du geste.

La scène avait déjà eu lieu voilà un mois, presque tout rond du côté du Roazhon Park. Un appel limpide de Ferran Torres plein axe, un coup d’œil furtif du porteur de balle et une galette (sans saucisse) déposée sur le casque du champion du monde espagnol. Comme une caresse offerte au ballon, qui a tout le loisir de prendre son temps, tournoyer un instant dans les airs devant un public qui entrevoit déjà l’issue inéluctable du geste. Une recette peaufinée en Bretagne et transposée dès la semaine suivante dans le Nord, à Lille plus précisément. Cette fois, Vitinha enchaîne petit contrôle-centre millimétré à la vitesse de l’éclair pour envoyer son capitaine Marquinhos sauver les miches du PSG. Rebelote donc sur la Canebière, ce dimanche face à l’OM, et par deux fois s’il vous plaît.

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Par Tom Binet, au stade Vélodrome pour SOFOOT.com