Le PSG ne compte pas jouer deux matchs au Roazhon Park cette saison

Le PSG ne compte pas jouer deux matchs au Roazhon Park cette saison

Le match va durer un peu plus de 90 minutes. Alors que PSG-Rennes, prévu dimanche au Parc des Princes, a été inversé au Roazhon Park en raison de l’état de la pelouse parisienne , le club de la capitale veut tout de même recevoir le match retour.

La canicule au centre du débat

Le règlement de la LFP prévoit qu’une inversion « n’aura aucune incidence sur la suite du calendrier », sauf « circonstances exceptionnelles ». Et Paris estime justement que les vagues de chaleur ayant accéléré la dégradation de son gazon entrent dans cette case.…

MJ pour SOFOOT.com