Le PSG met un coup de matraque à la Real Sociedad

Bien meilleurs en seconde période face à une formation basque qui a montré quelques limites pour ce niveau, les Parisiens ont su faire la différence par Mbappé et Barcola pour prendre une belle option sur la qualification en quarts de finale de Ligue des champions.

Paris Saint-Germain 2-0 Real Sociedad

Buts : Mbappé (58 e ), Barcola (70 e ) pour le PSG

Battre une équipe espagnole au Parc des Princes sans prendre de but, un soir de Saint-Valentin, le PSG savait faire et le PSG l’a fait. Contrairement à 2017 et Barcelone, les Rouge et Bleu n’ont pas offert un récital face à la Real Sociedad – et c’est peut-être tant mieux, diront les plus superstitieux –, mais ont quand même su élever leur niveau de jeu pour sécuriser un bel avantage à la maison avant la manche retour.…

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes pour SOFOOT.com