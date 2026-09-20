Le PSG Luis Enrique sans Hakimi et Hernández face à l'OM
Les affaires extra-sportives, ça dégage. Si Luis Enrique se fiche sûrement des dossiers d’Achraf Hakimi et de Lucas Hernández, les deux compères ne font pas partie du groupe pour le déplacement au Vélodrome ce dimanche . Touché à la cuisse droite face au Stade brestois dimanche dernier, l’international marocain reste à la maison.
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