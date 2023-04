Le PSG lance une enquête interne au sujet des accusations de racisme qui visent Christophe Galtier

Prudence est mère de sûreté.

Ce mardi, l’information selon laquelle Julien Fournier accuserait de racisme Christophe Galtier a été partagée par le journaliste indépendant Romain Molina, avant d’être confirmée dans la soirée par L’After Foot sur RMC. Des allégations qui se baseraient sur des échanges que les deux hommes auraient eus lorsqu’ils collaboraient à l’OGC Nice (2021-2022). Alors directeur sportif du club, Fournier aurait écrit dans cette période un mail à Dave Brailsford, directeur du football du groupe Ineos, propriétaire du Gym, dans lequel il dénonçait les propos qu’auraient tenus Christophe Galtier et son fils adoptif et agent John Valovic-Galtier. « Il (Christophe Galtier, NDLR) m’a dit : “Hier soir je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs.” Puis d’ajouter : “Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, NDLR) , et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas.” Il n’y avait aucun argument, sportif mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau », peut-on lire dans un extrait qui ne peut être encore authentifié, mais partagé ce mardi soir par Romain Molina et L’After Foot .…

MH pour SOFOOT.com