Le PSG grappille un point à Lens

Bousculé tout le match par un RC Lens séduisant et généreux, le PSG a profité des ratés lensois pour revenir dans le temps additionnel à hauteur de son hôte grâce à Georginio Wijnaldum. Forcément, ce nul aura un goût amer pour les hommes de Franck Haise.

Lens 1-0 Paris Saint-Germain

Lens met la pression

Il fallait voir ces applaudissements qui descendaient des travées du stade Bollaert au moment du coup de sifflet final de François Letexier, quelques minutes après l'égalisation parisienne dans le temps additionnel. Il faut dire que les 37 000 fans des Sang et Or avaient de quoi être fier. Sous leurs yeux, leur équipe a représenté tout ce qu'ils attendaient d'elle : un mélange d'humain, d'audace et surtout de jeu, d'un football qui tranchait avec le vide tactico-technique affiché par son adversaire du soir, le Paris Saint-Germain. Au bout du compte, oui, Lens ne s'est pas imposé face au Paris Saint-Germain, face à ce grand d'Europe qui peine vraiment à en être un, mais l'essentiel est ailleurs. Car même si le résultat est frustrant, la fierté, elle, est bien présente.Dans la file d'attente pour accéder à la tribune VIP, un fan du RCL demande à son copain de siège si les Parisiens sontpour rejoindre le stade Bollaert depuis la capitale.lui répond son collègue qui a hâte de se réchauffer les mains. Ce n'est qu'une questions de minutes. En ce 4 décembre, jour de Sainte-Barbe ici à Lens, Lensois et Parisiens pénètrent sous une pluie de flashs et d'écharpes là pour faire honneur aux grands-parents mineurs. Une banderole déployée par les ultras lensois annoncent la couleur :