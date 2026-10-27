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Le PSG floué à la cérémonie du Ballon d'or ?
information fournie par So Foot 27/10/2026 à 00:39

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Le PSG floué à la cérémonie du Ballon d'or ?

Le PSG floué à la cérémonie du Ballon d'or ?

« Et Ousmane Ballon d’Or ! » Voilà un chant qui semble bien loin désormais, après que Harry Kane ait ramené le trophée en Bavière. Pire, aucun de ses joueurs ne semblait avoir la moindre chance de remporter le Graal, au vu du trio de tête qui se dessinait. Une palanquée de rôles secondaires qui se sont retrouvés oubliés lors de cette grande soirée à Londres. Le tenant du titre, venu dans la capitale pour recevoir le titre de meilleure équipe de l’année, tombe en septième position pour cette année 2026.

Le collectif avant tout

Seul un de ses coéquipiers arrivera plus haut dans le classement : le héros de la dernière Ligue des champions Khvicha Kvaratskhelia, passé sixième juste derrière Lionel Messi. Ce qui offre une situation assez exceptionnelle : aucun joueur du PSG, équipe sacrée championne d’Europe, ne s’est hissé dans le top 5 du Ballon d’Or. La dernière fois qu’un tel coup de théâtre est arrivé, il faut remonter à 2012 et le trophée de Chelsea, Didier Drogba étant tombé en huitième position lors de cette édition.…

MP pour SOFOOT.com

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