Le PSG et Toulouse : deux stades, deux ambiances

En moins de 24 heures et à quelques kilomètres de distance, l'Île-de-France a vécu deux rencontres que tout opposait ce week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le contraste était violent.

Ce dimanche soir, pendant que le Parc des Princes roupillait devant une nouvelle prestation indigente de ses protégés, ils étaient déjà repartis faire la fête dans leur ville, à grand renfort de fumigènes violets et de chants occitans. Eux, ce sont les supporters du Toulouse Football Club, qui ont embrasé le Stade de France samedi soir dans le sillage d’une équipe venue pour martyriser le FC Nantes sur la pelouse. Dans ses rues puis en tribunes, Saint-Denis a ainsi vécu une soirée folle, entre ferveur des deux camps, sourires sur des milliers de visages, chants, tifos impressionnants et feux d’artifice sur le terrain. Bref, tout l’inverse de la mauvaise parodie proposée 24 heures plus tard dans le XVI e arrondissement parisien, sur le pré comme dans les gradins.

Contraste, définition

78 038 personnes venues assister au match le plus important de leur saison, si ce n’est de leur vie, cela fait forcément du bruit. Ce samedi soir, le Stade de France en a été le témoin privilégié, quand autant de gorges se sont déployées pour hurler à pleins poumons dès l’échauffement et pousser derrière les leurs. Si le scénario a vite permis aux Toulousains – battus en nombre dans les travées – de prendre l’avantage, la furia jaune a également marqué les esprits (et fait souffrir quelques tympans). Débarqués dans l’un des 48 bus affrétés par le club, en train, en avion ou au sein des innombrables covoiturages, les Violets ont déferlé sur la capitale, avant de s’en retourner illuminer le Capitole, sans demander leur reste. Il valait mieux.…

