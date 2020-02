Le PSG et le tourbillon des émotions

La réception de Bordeaux aurait pu être un match de championnat comme un autre, mais le PSG a préféré en faire une montagne cinq jours après la défaite à Dortmund. Malgré la victoire, les joueurs parisiens n'ont jamais semblé capables de gérer leurs émotions, ni de retrouver la confiance pour se tourner avec assurance vers le match retour. Tout sauf l'attitude de champions.

Champions en carton

C'était une soirée pour faire la fête au Parc des Princes. Une soirée pour mettre de côté la défaite à Dortmund. Une soirée pour zapper le bazar en coulisses. Une soirée pour célébrer Edinson Cavani. Une soirée pour se remettre dans le bain du championnat contre Bordeaux et lancer avec assurance la série de quatre matchs jusqu'au huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le Borussia. Une soirée pour prouver que le club de la capitale n'était pas du tout malade. Problème : si le PSG s'est imposé contre Bordeaux (4-3), il n'a pas rassuré. Pas du tout. Dans le jeu, déjà, avec un retour brouillon du 4-4-2 adoré de Thomas Tuchel, dans lequel Neymar et Mbappé n'ont pas toujours brillé ce dimanche soir. Défensivement, aussi, le champion de France ayant encaissé trois pions par une équipe bordelaise motivée et opportuniste au moment de saisir les cadeaux proposés par les locaux. Et dans le comportement, surtout, les joueurs parisiens ayant fait preuve d'une grande nervosité dans une rencontre qui ne nécessitait pas une telle implication émotionnelle. Bienvenue aux vieux démons.Les attitudes ne trompent pas et le PSG n'a jamais transpiré la sérénité lors de son succès contre les Girondins. Par où commencer ? Les scènes révélatrices sont nombreuses : la sortie sur blessure de Thiago Silva au quart d'heure de jeu, les cagades de Sergio Rico, les attroupements autour des officiels à la pause et pendant toute la rencontre. Et cette réponse de Juan Bernat à une question bisounours - donc sans négativité - de Paga à la pause : "" Cinq jours après la déception, trois jours après la cuite collective sous forme d'union sacrée, les Parisiens n'ont pas digéré. Ils sont touchés, peut-être même encore vexés. "