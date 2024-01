information fournie par So Foot • 27/01/2024 à 17:27

Le PSG et le PFC passent, Lens élimine Strasbourg aux tirs au but

Le PSG et le PFC passent, Lens élimine Strasbourg aux tirs au but

Paris passe par deux !

Opposées à l’AS Saint-Étienne, les joueuses du PSG ont eu chaud ce samedi (2-1). Face aux septièmes du championnat, les dauphines de l’Olympique lyonnais s’en sont remises à un but tardif de Lieke Martens pour s’imposer et se qualifier. Si Marie-Antoinette Katoto a rapidement ouvert le score après 10 minutes de jeu, Amandine Pierre-Louis lui a répondu au retour des vestiaires pour faire douter les Parisiennes, victorieuses en Ligue des champions dans la semaine. Face à des Havraises huitièmes de D1 Arkéma, le PFC n’a de son côté pas tremblé, malgré un succès qui a mis du temps à se dessiner en Normandie (0-2). Tenues en échec à Göteborg par Häcken, les joueuses de Sandrine Soubeyrand ont fait la différence dans les 20 dernières minutes, sur des buts de Kaja Korosec et Gaëtane Thiney.…

JF pour SOFOOT.com