Le PSG et le mercato d’hiver : un jour sans fin

Comme chaque année depuis bientôt cinq ans, le Paris-SG a terminé son mercato d’hiver sans réussir à renforcer significativement son effectif malgré des manques évidents et des rumeurs persistantes. Une sale habitude qui laisse en bouche un léger goût amer et l’impression qu’il faudra, encore, serrer les fesses jusqu’en juin en évitant les pépins physiques.

« Je ne m’attendais à rien et je suis quand même déçu » , disait Dewey dans la série Malcolm . On pourrait résumer ainsi le mercato de janvier 2024 du Paris-SG. Un état d’esprit sensiblement similaire aux mois de janvier 2020, 2021, 2022 et 2023. Depuis l’arrivée, moyennant 47 millions d’euros, de Leandro Paredes fin janvier 2019, le PSG n’a jamais trouvé de quoi renforcer son équipe première lors de la fenêtre hivernale, un mercato que l’on qualifie souvent de « réajustement ». Cela veut-il dire que le club de la capitale n’a pas besoin de se rééquilibrer ? Pas du tout. Il n’a, tout simplement, pas trouvé son bonheur. La faute à qui ? À tout le monde. Alors certes, Luis Campos s’est démené malgré tout, puisque 50 millions ont été dépensés sur Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, deux prospects brésiliens.

Le premier joue pour le moment majoritairement en Coupe de France et vient de réaliser une sortie très moyenne, au poste de latéral gauche, alors qu’il est défenseur central, contre Brest. Le second, annoncé bien plus prometteur, a été opéré d’une tumeur au pied au Qatar et va retourner, en prêt, dans son club des Corinthians avant de rejoindre Paris l’été prochain. Autrement dit, le PSG a balancé 50 patates sur la table pour un défenseur central que l’on fait jouer à gauche et un milieu blessé – sur lequel aucune ristourne n’a été faite –, ce qui n’améliore pas, dans les faits et dans l’immédiat, le roster . Avec la blessure longue durée de Milan Škriniar, que Beraldo vient compenser, numériquement, le groupe ne ressort même pas étoffé de ce mois de janvier. Voilà donc un mercato où les besoins étaient évidents (un défenseur central titulaire et un milieu de terrain) qui va se terminer sans que ceux-ci aient été comblés.…

Par Mathieu Faure pour SOFOOT.com