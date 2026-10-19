Le PSG et le casse-tête Lamine Yamal

Ce mardi, le PSG retrouve le Barça pour la sixième fois depuis 2021. Deux équipes qui commencent à bien se connaître, tout comme Nuno Mendes et Lamine Yamal, habitués à s’affronter. Un duel finalement tombé à l’eau à cause de la blessure à la cuisse du Portugais contre Strasbourg. Un gros coup dur pour les Parisiens, et encore plus quand on jette un coup d'œil à qui pourrait remplacer le latéral gauche. L’urgence est de mise car, en face, Yamal n’est pas du genre à faire de cadeaux.

87 e minute à La Meinau, samedi dernier. Le PSG vient de prendre l’avantage et va empocher les trois points pour accéder au sommet de la Ligue 1. Une soirée parfaite, en somme. C’était compter sans la sortie sur blessure de Nuno Mendes, à quelques jours du choc contre Barcelone. « Je ne sais pas si on peut appeler ça une blessure » , rassurait Luis Enrique après le match contre les Strasbourgeois. Le communiqué publié dimanche après-midi n’avait, quant à lui, rien d’encourageant : « Victime d’une lésion à la cuisse gauche […] Nuno Mendes sera indisponible ces prochaines semaines. » La tuile pour les Parisiens et pour tous ceux qui attendaient une nouvelle bataille dans l’historique des duels Mendes/Yamal.

S’il y a bien un joueur qui arrive à contenir l’Espagnol, c’est le Portugais. Sur les cinq matchs où ils se sont affrontés, Yamal n’a jamais marqué, ne réalisant qu’une seule passe décisive lors de la défaite 4 à 1 des Catalans en avril 2024. Ce mardi soir, il n’y aura donc pas de « Mendes met Yamal dans sa poche » ou autre « Mendes est le cauchemar de Yamal » sur les réseaux sociaux. Le numéro 10 barcelonais peut être soulagé de ne pas voir le natif de Lisbonne se dresser face à lui. « L’adversaire le plus compliqué que j’ai affronté ? Nuno Mendes » , avait-il admis avant le Mondial. Surtout, il sait que derrière l’un des meilleurs latéraux du monde, la concurrence n’est pas très féroce au PSG.…

Par Loriane Pereira pour SOFOOT.com