Le PSG est le club le mieux valorisé de France

Bagarre de ballons.

Advent, une agence spécialisée dans la mesure et le conseil en marketing, a publié une étude avec L’Équipe quant à la valeur des clubs de football et de rugby en France. Pour établir le classement, des sondages sont réalisés sur un échantillon représentatif de la population à partir de 15 ans. Ainsi, 1239 Français ont été sondés du 18 au 21 février 2023, interrogés sur seize indicateurs différents, pour nommer le plus bankable du pays. Les principaux critères sont le poids des sports, l’impact des compétitions, la performance du club et le lien du club avec ses publics.…

EL pour SOFOOT.com