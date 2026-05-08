Le PSG est le chouchou des arbitres, vraiment ?

Depuis le retour à Munich, on entend et voit partout des appels au scandale, comme quoi le Paris Saint-Germain serait avantagé par l’arbitrage. Mais qu’en est-il vraiment ? Pourquoi est-ce que la pièce tomberait du bon côté pour les "grandes équipes" ?

« L’arbitre portugais sait très bien qu’il joue sa carrière sur le match » , pose Saïd Ennjimi, ancien arbitre de Ligue 1 et aujourd’hui consultant pour L’Équipe TV. Avec cette victoire face au Bayern Munich, le printemps européen du Paris Saint-Germain est une réussite, place à la finale. Mais ce succès, entaché par des « erreurs » arbitrales pour certains, des broutilles pour d’autres, des fameuses « zones grises », pourrait coûter cher à João Pinheiro, l’homme au sifflet de la rencontre qui officiait son 15 e match de C1. « Le Bayern joue sa saison sur un match, mais, pour l’arbitre, c’est une carrière qui est en jeu. Soit tu rebondis après parce que tout le monde salue ta prestation, soit tu passes à travers et on n’est pas près de te revoir à un tel niveau. » Pas certain que le Bayern Munich pousse pour son retour.

Jeu de main, jeu de…

Konrad Laimer chope un cuir rebondissant et voit son coéquipier partir en profondeur dans le dos de Nuno Mendes. L’Autrichien lâche la balle, mais le bras du Portugais stoppe le ballon. Carton jaune pour Mendes ? Deuxième jaune pour Mendes, averti plus tôt, surtout ! Les Bavarois s’empressent de le faire savoir à Monsieur Pinheiro. Côté parisien, personne ne bronche, le calme règne. Finalement, l’arbitre indique que Laimer avait également touché la balle de la main : remise en jeu pour Paris.…

par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com