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Le PSG (enfin) champion de France !
information fournie par So Foot 27/05/2026 à 22:44

Le PSG (enfin) champion de France !

Le PSG (enfin) champion de France !

Que ce fut long. Après un long à mano avec un club qui a du jaune sur son maillot (pas Lens, Nantes), le PSG devient champion de France . Il remporte sa douzième couronne nationale sans avoir perdu le moindre match de championnat cette saison. Ce n’est pas un remake de la saison 1994-1995 de première division de football, mais la Lidl Molly Starligue, le Championnat de France de… handball. Comme chaque année ou presque, le duo foot-hand fait carton plein à Paris.

Le PSG est allé cherché son titre en contrôlant les Nantais à l’Accor Arena (34 – 31). Il a remporté tous les championnats de France depuis 2015, alors que Qatar Sports Investissement a commencé à mettre des billes dans la balle à colle. En quelques jours, le HBC Nantes aura perdu la Coupe de France (contre Montpellier) et le Championnat. Les Violets n’ont jamais remporté la D1.…

UL pour SOFOOT.com

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