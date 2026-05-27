Le PSG (enfin) champion de France !
Que ce fut long. Après un long à mano avec un club qui a du jaune sur son maillot (pas Lens, Nantes), le PSG devient champion de France . Il remporte sa douzième couronne nationale sans avoir perdu le moindre match de championnat cette saison. Ce n’est pas un remake de la saison 1994-1995 de première division de football, mais la Lidl Molly Starligue, le Championnat de France de… handball. Comme chaque année ou presque, le duo foot-hand fait carton plein à Paris.
Le PSG est allé cherché son titre en contrôlant les Nantais à l’Accor Arena (34 – 31). Il a remporté tous les championnats de France depuis 2015, alors que Qatar Sports Investissement a commencé à mettre des billes dans la balle à colle. En quelques jours, le HBC Nantes aura perdu la Coupe de France (contre Montpellier) et le Championnat. Les Violets n’ont jamais remporté la D1.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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