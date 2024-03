Le PSG encore ralenti à Monaco

07 Kylian MBAPPE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Monaco and Paris Saint Germain at Stade Louis II on March 1, 2024 in Monaco, Monaco. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport

Sauvé par un grand Gianluigi Donnarumma, le PSG a grappillé un point à Monaco (0-0) qui aura certainement des regrets au terme d'une superbe première période. Capitaine et titulaire, Kylian Mbappé a été sorti à la mi-temps sur choix de l'entraîneur.

AS Monaco 0-0 PSG

À quatre jours d’un match retour qui s’annonce difficile à San Sebastián face à la Real Sociedad, le PSG a une chance : sa prestation médiocre en Principauté face à l’AS Monaco – qui méritait bien mieux qu’un nul – a été sauvée par Kylian Mbappé. Non pas cette fois par un but en solo, un enroulé dans la lucarne ou bien un geste de génie en guise de dernière danse là où tout a commencé pour lui. Tout simplement en étant sorti par Luis Enrique à la pause, au terme d’un premier acte insipide à l’image de la plupart de ses coéquipiers, avant de suivre la fin de la partie en tribune. Loin, bien loin du banc parisien où il aurait pourtant dû s’asseoir. Bien loin d’un club où son statut de star intouchable semble définitivement derrière lui.

Le PSG remercie Donnarumma

C’est côté gauche que Mbappé, brassard au bras, était annoncé ce vendredi soir au cœur d’un stade Louis-II plus garni qu’à l’habitude pour cette affiche de gala. Le PSG commence avec Dembélé, Barcola et Zaïre-Emery sur le banc, décimé derrière avec une charnière Berlado-Mukiélé. Il débute surtout dans le dur, face à une ASM décomplexée et ultra-offensive : Golovin, Ben Yedder, Balogun, Minamino et Akliouche sont tous titulaires et tous déterminés à faire flancher l’ogre parisien. Dans le jeu, l’idée d’Adi Hütter est excellente : le pressing haut fait bégayer Paris, et les courses dans la profondeur de Balogun gênent considérablement l’arrière-garde parisienne.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com