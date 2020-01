Le PSG en promenade de Sainté

Porté par un quatuor offensif épatant, le Paris Saint-Germain a humilié Saint-Étienne (6-1), grâce à notamment un triplé de Mauro Icardi. Une soirée cauchemardesque pour les Verts, qui laissent le PSG poinçonner son ticket pour le dernier carré de la Coupe de la Ligue. L'année 2020 est vraiment lancée.

PSG 6-1 Saint-Étienne

Chirurgie et vidéo gag

Dans les paroles comme dans les actes, Thomas Tuchel voulait faire passer un message : après un dimanche festif à Bondoufle, le PSG était décidé à attaquer la nouvelle année du bon pied. Pour la rentrée parisienne au Parc des Princes, le technicien allemand a sorti le grand jeu, alignant de nouveau le quatuor magique Di Maria, Mbappé, Neymar, Icardi pour maximiser ses chances de victoire. Dans le rôle de la victime expiatoire : Saint-Etienne - dont le dernier succès contre Paris remontait au 27 novembre 2012 - un soir de quarts de finale de Coupe de la Ligue, déjà -, et qui restait sur dix-neuf match sans gagner contre le club de la capitale avant cette vingtième tentative. Résultat, les Verts peuvent ajouter une nouvelle défaite au compteur après une soirée cauchemardesque (6-1). En 2020, Paris est plus que jamais d'attaque.Au moment de l'échauffement, l'ASSE peut déjà se ronger les ongles : en toute décontraction, le quatuor parisien s'amuse avec Denis Franchi, le jeune troisième gardien, lors d'un concours de frappes chirurgicales face à la tribune Boulogne. Les supporters du PSG peuvent se frotter les mains. Et ils ont raison : les premières secondes de jeu donnent le ton, Icardi profitant d'une belle ouverture de Meunier pour allumer Moulin et faire trembler une première fois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com