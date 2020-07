Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PSG en passe sept en 120 minutes à Waasland-Beveren Reuters • 17/07/2020 à 22:06









Le PSG en passe sept en 120 minutes à Waasland-Beveren par Florian Burgaud (iDalgo) Et une balade de plus pour le Paris-SG ! Après leur large succès 9-0 acquis face au Havre en fin de semaine passée, les Parisiens recevaient ce jeudi soir les Belges de Waasland-Beveren pour un amical au format inédit de quatre périodes de 30 minutes. Cela n'a pas dérangé les champions de France qui ont évolué avec deux équipes distinctes pour dominer leurs adversaires 7-0 au Parc des Princes. Neymar, Icardi et Mbappé ont inscrit chacun un but lors des 60 premières minutes avant qu'Eric Choupo-Moting ne marque un magnifique doublé. Le PSG retrouvera son stade dès mardi pour y affronter le Celtic à 19 heures.

