Le PSG en démonstration contre Nîmes par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Paris Saint-Germain est sans conteste le leader de la Lidl Starligue. Certainement irrités par le match nul concédé la semaine dernière à Nantes, les Parisiens ont lâché leurs nerfs sur le troisième du championnat. Contre Nîmes, Paris a dominé les débats et s'est imposé sur le score de 39 à 29. Nikola Karabatic a été déterminant et a terminé meilleur buteur de son équipe avec 7 réalisations, tandis que Rodrigo Corrales a une nouvelle fois été épatant dans ses cages (17 arrêts, 40% de réussite). Avec cette 17e victoire en 18 rencontres, le PSG conserve 6 points d'avance sur Nantes, son dauphin, et se dirige tout droit vers un nouveau titre de champion de France. Les Nîmois restent 3es, à trois longueurs du HBC.

