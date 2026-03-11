 Aller au contenu principal
Le PSG en ballotage plus que favorable
information fournie par So Foot 11/03/2026 à 22:59

Les champions d'Europe en titre ont mis une bonne heure pour se défaire des "champions du monde en titre". La coalition Barcola, Dembélé, Vitinha et Kvara met ainsi le PSG sur la voie royale avant le retour mardi prochain à Stamford Bridge.

Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea

Buts : Barcola (10 e ), Dembélé (40 e ) Vitinha (74 e ) et Kvaratskhelia (86 e et 90 e +3) pour le PSG // Malo Gusto (28 e ), Fernández (57 e ) pour les Blues

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com

