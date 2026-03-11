Le PSG en ballotage plus que favorable

Les champions d'Europe en titre ont mis une bonne heure pour se défaire des "champions du monde en titre". La coalition Barcola, Dembélé, Vitinha et Kvara met ainsi le PSG sur la voie royale avant le retour mardi prochain à Stamford Bridge.

Paris Saint-Germain 5-2 Chelsea

Buts : Barcola (10 e ), Dembélé (40 e ) Vitinha (74 e ) et Kvaratskhelia (86 e et 90 e +3) pour le PSG // Malo Gusto (28 e ), Fernández (57 e ) pour les Blues

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com