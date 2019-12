Le PSG écoeure les Verts

Pour la première de son Fab Four (Di Maria, Icardi, Mbappé, Neymar), le PSG s'est baladé à Saint-Étienne (0-4) face à des Verts rapidement réduits à dix et irréalistes. Mbappé a inscrit un doublé et Paredes a avalé son premier but en Ligue 1.

Saint-Étienne 0-4 PSG

Chanter à quatre, c'est possible

Les réclames pour soigner l'éjaculation précoce ont beau faire un tabac, c'est l'impuissance qui est venu s'installer à la table de la Ligue 1 dimanche soir. Pourrie par les blessures et privée de buteur, l'ASSE voulait exister à l'honneur face à un PSG qui la dresse depuis plus de onze ans à Geoffroy-Guichard ? Elle a finalement été de nouveau étrillée, réduite à dix, et tout ça en ayant eu les balles pour ne pas finir avec une bulle. Trop solides, trop confiants, trop cliniques, les Parisiens ont eux vécu une soirée sans inquiétude. Tout ça avec un onze que Tuchel pensait incapable de briller sous cette forme.Quatre garçons dans le vent pour un concert impossible. À Geoffroy-Guichard, le coup d'envoi n'est pas encore donné, le premier uppercut pas encore déclenché que déjà, l'ASSE prend sa première mandale du soir. Alors qu'il avait enterré l'idée quinze jours plus tôt, Thomas Tuchel se ravise et aligne finalement pour la première fois de la saison son- Neymar, Di María, Mbappé, Icardi - afin de tester sa viabilité. Résultat ? La petite bande traverse la première période avec décontraction et panache, à l'aise comme sur un passage piéton d'Abbey Road, et n'a besoin que de quelques chansons pour faire taire la salle stéphanoise malgré une boulette locale envoyée en contre par Denis Bouanga juste à côté du poteau gauche de Navas. Elle a surtout besoin de faire monter sur scène un, Leandro Paredes, de nouveau très intéressant micro en main Lire la suite de l'article sur SoFoot.com