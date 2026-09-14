Le PSG donne des nouvelles d'Achraf Hakimi
Rien de bien méchant. Sorti sur blessure à l’approche de la fin de la première période face à Brest ce dimanche, Achraf Hakimi a certainement payé son omniprésence sur les terrains depuis le début de cette nouvelle saison.
L’international marocain a systématiquement été titularisé par Luis Enrique lors des sept rencontres disputées par le PSG depuis août. Le club évoque « une légère élongation à la cuisse droite» . Le joueur fera l’objet d’un traitement de deux jours qui sera suivi d’un nouveau bilan. …
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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