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Le PSG donne des nouvelles d'Achraf Hakimi
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 15:59
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Le PSG donne des nouvelles d'Achraf Hakimi

Le PSG donne des nouvelles d'Achraf Hakimi

Rien de bien méchant. Sorti sur blessure à l’approche de la fin de la première période face à Brest ce dimanche, Achraf Hakimi a certainement payé son omniprésence sur les terrains depuis le début de cette nouvelle saison.

L’international marocain a systématiquement été titularisé par Luis Enrique lors des sept rencontres disputées par le PSG depuis août. Le club évoque « une légère élongation à la cuisse droite» . Le joueur fera l’objet d’un traitement de deux jours qui sera suivi d’un nouveau bilan.

MB pour SOFOOT.com

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