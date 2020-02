Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PSG domine Celje Reuters • 09/02/2020 à 19:39









Le PSG domine Celje par Samuel Martin (iDalgo) Loin de ses bases, Paris enchaîne. Après Ajaccio en Coupe de France (39-25) et Toulouse en championnat (36-28), le PSG a gagné lors de son déplacement à Kielce (29-33) pour le compte de la 11e journée de Ligue des Champions. Leur succès, les protégés de Raúl González Gutiérrez l'ont construit au cours de la première période. Pourtant diminués avec l'absence de Henrik Toft Hansen et de Luka Karabatic, ils sont venus à bout des Slovènes grâce notamment à un excellent Kamil Syprzak. Le pivot polonais a survolé la rencontre en défense mais surtout en attaque. Il totalise 9 réalisations au bout de l'heure de jeu dont 6 en première période qui ont parfaitement les siens. Grâce à cette victoire, le club de la capitale rejoint Szeged à la deuxième place de la poule A. Prochain match justement face aux Hongrois le dimanche 16 février.

