Le PSG doit absolument ouvrir le score en finale

Sortez l’encens, les poupées vaudou et tout ça. Avant ce choc capital entre deux capitales (Paris d’un côté, Arsenal Londres de l’autre) et deux coachs espagnols, quelques chiffres peuvent éclairer le samedi après-midi de Budapest, où se tiendra une finale de Ligue des champions pour la première fois de l’histoire de la Hongrie.

Le PSG a tout intérêt à ouvrir le score : l’équipe qui a marqué le premier but a remporté chacune des 11 dernières finales de Ligue des champions . L’Atlético de Madrid reste la dernière équipe à avoir perdu une finale de C1 après avoir débloqué une finale. C’était contre le Real Madrid, en 2014. Depuis, le Real Madrid (cinq fois), Chelsea, Manchester City, Barcelone, Liverpool, le Bayern Munich et le PSG ont tous remporté la Ligue des champions de cette manière. Il ne reste donc plus qu’un petit but d’Ousmane Dembélé (ou un autre) pour que le PSG devienne la première équipe à conserver le trophée de la C1 depuis le Real Madrid entre 2016 et 2018.…

UL pour SOFOOT.com