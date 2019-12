Le PSG déroule, Sainté, Strasbourg, Brest et Amiens filent en quarts

Pas de surprise au Mans, où le PSG s'est facilement imposé (4-1) grâce à trois buts en première période. De son côté, Saint-Étienne, le prochain adversaire des Parisiens dans la compétition, ont disposé de Nîmes (2-1), pendant que Brest s'amusait contre Bordeaux (2-0) et Strasbourg s'arrachait à Nantes (1-0). Enfin, Amiens s'est imposé au bout du suspense dans une rencontre spectaculaire contre Rennes (3-2).

Le Mans 1-4 PSG

Pour le suspense, il faudra repasser. La MMArena était pourtant pleine à craquer pour cette affiche de gala contre le champion de France, mais aussi pour croire en un exploit retentissant du Mans. Seulement, le grand écart était trop important entre l'ogre parisien et le modeste dix-huitième de Ligue 2. Les Sang et Or résistent une petite vingtaine de minutes, avant de craquer sur une reprise de près de Sarabia, qui ne se gêne pas pour croquer dans le caviar de Di María (1-0, 21). Le Mans essaie de répondre avec ses armes, mais la pire défense de la deuxième division craque encore deux fois avant la pause. Le chef d'orchestre se nomme Verratti, dont les ouvertures géniales sont à l'origine des deux nouveaux buts parisiens signés Choupo-Moting (40) et Mbappé (41). À peine le temps de souffler, les Manceaux sont punis une quatrième fois après le repos sur une frappe de Di María mal appréciée par Patron (4-0, 47). L'addition est salée, mais le public de l'enceinte mancelle a le droit à un petit frisson pour sauver la soirée : un joli but de Manzala qui ne laisse aucune chance à Rico en trouvant la lucarne (4-1, 53). La suite ressemble à de la gestion pour le PSG, même si Tuchel choisit de faire entrer Paredes, Icardi et Herrera, sans que les Parisiens n'enfoncent le clou contre une vaillante équipe