Le PSG déplume le FC Nantes

Malgré une prestation en demi-teinte et une première période indigeste, le Paris Saint-Germain repart de Nantes avec les trois points après leur victoire 3-0 à la Beaujoire. Mais aussi avec deux nouveaux membres à l'infirmerie : Moise Kean et Kylian Mbappé.

En direct : Nantes - Paris S-G (0 - 3)

Oui, le Paris Saint-Germain ne fait rêver personne dans le jeu depuis plusieurs semaines. Oui, Thomas Tuchel agace tous les supporters avec cette lubie de vouloir faire jouer Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu de terrain (et ce, même si le Portugais se débrouille plutôt bien dans l'exercice). Oui, le Paris Saint-Germain a une infirmerie pleine à craquer. Oui, le Paris Saint-Germain peut être heureux d'avoir Keylor Navas dans son équipe pour compenser toutes les erreurs défensives. Mais oui, le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1 après avoir enchaîné une septième victoire consécutive en championnat - dont six- sur la pelouse d'un FC Nantes pourtant invaincu à la Beaujoire cette saison (0-3).Privé de sa défense habituelle (Corchia, Girotto et Fabio atteints de la covid et Pallois suspendu), Christian Gourcuff a dû innover pour son arrière-garde. Heureusement pour lui, son adversaire du soir aussi est arrivé dépeuplé. Avec notamment les absences sur blessure de Neymar, Icardi, Verratti, la suspension de Di María et la mise au repos de Marquinhos et de Kimpembe. Et dans ce duel d'équipes remaniées, ce sont les Parisiens qui se montrent les premiers dangereux avec une volée de Pablo Sarabia qui s'écrase sur le poteau (11).Un coup de chaud annonciateur de la