Le PSG dégomme Monaco

Plus fort et plus appliqué défensivement que lors de leur premier affrontement au Parc des Princes ce dimanche, le PSG n'a pas tremblé au stade Louis-II au moment de retrouver l'AS Monaco (1-4). Un large succès du club de la capitale, à l'occasion de ce match en retard de la 15e journée, qui le confirme encore un peu plus en tête de la Ligue 1.

Monaco 1-4 PSG

Paris a bossé ses failles

Il faut souvent attendre un an pour avoir la suite de son feuilleton. Le temps que les scénaristes s'activent à imaginer la suite de l'histoire, que les acteurs prennent connaissance du scénario et de leur rôle dans celui-ci. Par chance, les suiveurs assidus de PSG-Monaco n'auront eu que trois jours à attendre avant de profiter de la deuxième partie de leur rendez-vous préféré. La première, à Paris dimanche, était explosive et avait vu l'ASM bouger les Parisiens. La seconde, qui a été projetée à Monaco ce mercredi soir, a vu Paris crever l'écran face à une équipe monégasque pas prête à reproduire la même prestation une deuxième fois en trois jours.D'entrée de jeu, Thomas Tuchel est en colère. Assis au premier rang, l'entraîneur parisien, qui n'avait que peu goûter le côté "explosif" de l'épisode 1, assiste malgré lui à un remake de l'entame tarantinesque du premier opus. Son 4-4-2 est toujours là, même si ses latéraux, Marquinhos et Marco Verratti ont été laissé au repos. En face, le casting monégasque est le même que lors de la première prise. Et pause, dans ces cinq premières minutes, des problèmes similaires à ceux entrevus au Parc des Princes. Si la première tentative est signée Idrissa Gueye, la tête de Wissam Ben Yedder repoussée par Keylor Navas fait véritablement office de première scène d'action. Passé cette entame, le PSG