Le PSG de Mbappé boit la Paillade

Après avoir vu son avance de deux buts fondre avant la mi-temps, Paris a calmé Montpellier avec quatre pions en seconde période (2-6) et Kylian Mbappé triple buteur à l'arrivée.

Montpellier 2-6 PSG

Buts : Nordin (30 e ) et Savanier (45 e +2, S.P.) pour Montpellier // Vitinha (14 e ), Mbappé (22 e , 50 e & 63 e ), K. Lee (53 e ) & N. Mendes (89 e ) pour Paris

C’est la règle : quand quelqu’un n’est pas content, Kylian Mbappé marque trois fois, quitte le terrain avec le ballon du match sous le bras et les problèmes disparaissent. Il l’avait dit en 2018, et continue à régulièrement le faire en 2024. Ainsi, alors que son futur, sa participation ou non aux JO et la gestion de son temps de jeu par Luis Enrique font vendre beaucoup de papier ces temps-ci, le natif talent de Bondy s’est changé les idées sur la pelouse d’un mal-classé, Montpellier, en s’offrant le quinzième triplé de sa carrière professionnelle, disputant même la rencontre dans son intégralité. Avec également un Vitinha des grands soirs (un joli but et deux passes dé) et une sacrée réaction d’orgueil, Paris a déroulé en seconde période (2-6) pour conclure une solide semaine marquée par la qualification dans le dernier carré de la Coupe de France.…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com