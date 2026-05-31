Le PSG dans la grande histoire du foot

Un doublé en Ligue des champions, une équipe de tueurs à gage prêts à faire feu de la moindre brindille, un collectif parfaitement rodé aux sacrifices et à l'effort : nul doute que l'on parlera encore du PSG de Luis Enrique dans 20 ans. Marquinhos et sa bande sont en train de se tailler une belle page dans le grand livre de l'histoire du foot.

Un doublé en Ligue des champions ? On n’avait plus vu ça depuis le Real Madrid de Zinédine Zidane (pour un triplé, même), et avant ça le Milan d’Arrigo Sacchi au tournant des années 1990. Un collectif aussi léché sous la botte d’un tacticien au fort accent catalan ? Ne cherchez pas plus loin, le souvenir à convoquer se nomme cette fois le Barça d’un certain Pep Guardiola. Où que l’on regarde, ce PSG version Luis Enrique invite à dépoussiérer les livres d’Histoire avec une question en tête : depuis quand n’avons-nous pas vu ça ? Depuis fort, fort longtemps, c’est certain. Et ceux qui auront vécu Munich, Budapest et toutes ces nuits d’ivresse – supporters du club de la capitale ou pas – en parleront encore dans fort, fort longtemps aussi.

Sortez les souvenirs

De Madrid à Barcelone en bifurquant par le nord de l’Angleterre, la Bavière ou même en s’ajoutant un crochet par le Piémont, nombreuses sont les équipes à avoir marqué leur temps (sur quelques saisons du moins) depuis le début du siècle. Alors, où placer ce PSG dans la liste ? De plus en plus haut, sans aucun doute. Au-delà de son triplé historique, le Real Madrid de Zidane n’aura guère laissé d’héritage sur le plan du jeu, si ce n’est une culture de la gagne poussée à l’extrême. Avant lui, le Barça de Guardiola sera passé à un José Mourinho près du même exploit, la révolution footballistique en plus. Au point d’être aujourd’hui considéré comme la plus belle équipe de l’ère moderne, une sorte de Graal vers lequel les Parisiens continuent de tendre. « C’est une équipe formidable , vantait même samedi soir un Mikel Arteta pourtant généralement avare en éloges pour l’adversaire. Avec leurs qualités individuelles et la façon dont ils sont entraînés, c’est vraiment une équipe de très haut niveau. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com