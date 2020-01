Le PSG coule le Rocher

par Victor Gatinel (iDalgo)

Trois jours après le spectaculaire 3-3 au Parc des Princes, Monégasques et Parisiens se retrouvaient à Louis II en match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Si la rencontre a de nouveau été riche en buts, elle a largement tourné à l'avantage des champions de France en titre (1-4). A la 26e minute de jeu, Mbappé s'échappe dans le dos de la défense adverse et trompe Lecomte d'un tir croisé imparable. Le gardien repousse longtemps l'échéance avant de céder une seconde fois. Sur penalty, Neymar permet à ses partenaires de rentrer au vestiaire avec le break (45+1). Dans le deuxième acte, Sarabia, a peine entré en jeu, inscrit sa 2e réalisation de la saison en championnat (72e). Un quart d'heure plus tard, Bakayoko sanctionne une mauvaise sortie aérienne de Navas et réduit l'écart. Mais Mbappé va de nouveau faire parler sa vitesse. Du pied gauche, l'international français vient conclure un ultime contre parisien (90+1). En tête du classement, les hommes de Thomas Tuchel prennent donc 8 points d'avance sur l'OM tandis que le club de la Principauté stagne au 9e rang. Ce week-end place aux 1/16es de finale de la Coupe de France. Paris ira à Lorient dimanche alors que l'ASM se rendra à Saint-Pryvé Saint-Hilaire lundi.