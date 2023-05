information fournie par So Foot • 04/05/2023 à 10:29

Le PSG condamne les manifestations de ses ultras

« Le ras-le-bol avant le raz de marée » , « Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait ? » Ce mercredi, les supporters parisiens ont décidé de montrer leur colère avec des pancartes et des slogans contre le PSG, devant la Factory, le siège administratif des Parisiens, ou au domicile de Neymar, dans la ville de Bougival, dans les Yvelines. Ils réclament notamment « la démission de la direction » .

En réponse, le PSG a réalisé un bref communiqué pour dénoncer ces actes : « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les agissements intolérables et insultants d’un petit groupe d’individus, qui ont eu lieu ce mercredi. Quels que soient les différends, rien ne peut justifier de tels actes. Le club apporte tout son soutien à ses joueurs, à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ces comportements honteux. » …

TJ pour SOFOOT.com