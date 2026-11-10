Le PSG chute dans son jardin face au Bayern
PSG 1-2 Bayern
Buts : Dudek (65 e ) pour les Parisiennes // Harder (29 e ), Bühl (40 e ) pour les Bavaroises
La tête sous l’eau.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le PSG chute dans son jardin face au Bayern
Buts : Dudek (65 e ) pour les Parisiennes // Harder (29 e ), Bühl (40 e ) pour les Bavaroises
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