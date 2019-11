Le PSG choisit ses matchs et il a parfaitement raison

Après ses naufrages à Rennes et face à Reims, le PSG a remis le couvert à Dijon, se plantant dans les grandes largeurs sans même sembler s'en formaliser plus que ça. Plus de doute, le PSG choisit ses matchs. Et lorsqu'on joue l'intégralité de sa saison sur la seule phase à élimination directe de la C1 au printemps, c'est certainement la meilleure des recettes pour réussir.

Paris S-GFC Bruges le 06/11/2019 à 21:00 Groupe A Ligue des champions Diffusion sur

Les stats flippantes du PSG 2019

Vendredi dernier, un PSG quelque peu remanié, sans idée et sans grande motivation, s'est incliné à Dijon, mettant une méchante gifle sur la joue des parieurs. Comme après les défaites à Rennes et face à Reims au Parc, les critiques des plus éminents consultants du pays n'ont pas tardé. Les joueurs seraient "" pour prendre au sérieux une équipe comme Dijon, ils manqueraient de professionnalisme, ne se seraient "", ils ne respecteraient pas la Ligue 1, etc.Thomas Tuchel en prend aussi pour son grade, cela va de soi. Il serait coupable de trop faire tourner son effectif et de mettre des joueurs à des postes Lire la suite de l'article sur SoFoot.com