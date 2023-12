information fournie par So Foot • 16/12/2023 à 20:08

Le PSG champion d’automne

Déjà un titre pour Paris.

Déjà sacré champion d’automne lors de la saison 2016-2017, l’OGC Nice ne récidivera pas lors de cet exercice. Encore sur les talons du Paris Saint-Germain avant cette seizième journée, les Aiglons, plombés par leur gadin de ce samedi au Havre (1-3), ne peuvent désormais plus rattraper le club de la capitale. Avec quatre points d’avance sur les Azuréens, et encore deux matchs à jouer – contre un seul au GYM – avant d’atteindre la mi-saison, le PSG est donc d’ores et déjà assuré d’être champion d’automne.…

FP pour SOFOOT.com