Le PSG bloque les places du CUP à la suite du rassemblement devant le domicile de Neymar

Le PSG en a ras-le-CUP.

Le parcage parisien pourrait ne pas être plein dimanche à Troyes, où le PSG se rendra en clôture de la 34 e journée de Ligue 1. Selon RMC Sport, le club a en effet décidé de bloquer les 450 places réservées aux membres du Collectif Ultras Paris – soit la moitié des sièges destinés aux fans rouge et bleu au stade de l’Aube. Un choix en forme de réponse aux tensions survenues ces derniers jours, et plus particulièrement au rassemblement de dizaines de supporters devant la résidence de Neymar à Bougival. « Ces actes ont été jugés intolérables par le club. Le PSG considère que toutes les valeurs de respect ont volé en éclats à cette occasion, et qu’il ne pouvait pas le tolérer » , explique RMC.…

QB pour SOFOOT.com