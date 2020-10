Le PSG bat ?stanbul Ba?ak?ehir en Ligue des Champions

Sans être brillant dans le jeu, Paris a pu compter sur un doublé de Moise Kean en seconde période pour faire vaciller Ba?ak?ehir sur ses terres (0-2). Un succès important pour lancer cette campagne européenne qui ne doit pas occulter la perte de Neymar sur blessure ainsi que les nombreux manques dans le jeu de l'équipe de Thomas Tuchel.

?stanbul Ba?ak?ehir 0-2 PSG

Paris perd Neymar et ne retrouve pas de certitudes

Après la déroute face à Manchester United au Parc la semaine passée, le PSG était dans l'obligation de se reprendre pour ne pas mettre sa nouvelle épopée européenne en danger. À Istanbul, face à une équipe de Ba?ak?ehir limité pour la C1, Paris n'a que rarement montré qu'il avait les moyens de se rendre le match facile. Heureusement, il a pu compter sur ses individualités pour repartir de Turquie avec trois points essentiels pour la suite de la compétition. Mais alors que la double confrontation décisive face à Leipzig approche à grands-pas, l'équipe de Thomas Tuchel va devoir cravacher car, dans le jeu, les inquiétudes entrevues face aux Red Devils sont toujours bel et bien là.Au coeur d'un stade Fatih Terim garni de quelques supporters turcs peu bruyants, Paris débarque vêtu de son troisième maillot aux couleurs du Qatar dans un 4-4-2 avec Danilo Pereira en défense centrale et Marquinhos au milieu. Rapidement, le manque d'intensité mis par les Parisiens sautent au visage : les transmissions sont lentes, les mouvements peu nombreux, les replis défensifs et l'engagement absent. En face, Ba?ak?ehir laisse le ballon au PSG et dresse une muraille avec Enzo Crivelli comme premier chien de garde. Le boulot de l'ancien Bordelais, bien qu'averti dès la deuxième minute, est payant et permet à Edin Viš?a de faire passer quelques sueurs froides dans les rangs parisiens (16). Les Parisiens réagissent du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com