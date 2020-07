Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PSG bat Saint-Étienne et remporte la Coupe de France Reuters • 24/07/2020 à 23:34









Le PSG bat Saint-Étienne et remporte la Coupe de France par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Paris Saint-Germain remporte sa 13ème Coupe de France ! Vainqueur de l'AS Saint-Étienne au Stade de France ce vendredi (1-0), le club de la capitale s'est imposé grâce à un but de Neymar dans le premier quart d'heure. L'expulsion de Loïc Perrin pour un tacle dangereux sur M'bappé en première mi-temps a été le tournant du match. Réduits à 10, les Verts ont fait plus que résister et ont eu de belles opportunités, sans parvenir à trouver le chemin des filets. Sorti sur blessure, la santé de Kylian M'bappé inquiète pour la suite. L'équipe de Thomas Tuchel a rendez-vous avec l'Olympique Lyonnais la semaine prochaine en finale de la Coupe de la Ligue et affrontera l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions.

