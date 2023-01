Le PSG bat Angers sans forcer

Pour la première de l'année au Parc des Princes, le PSG a tranquillement disposé d'Angers (2-0) et sera donc leader à la mi-saison. Lionel Messi a lui fêté son retour avec un but.

PSG 2-0 Angers

Messi fête son retour

Il fallait un grand exploit pour faire oublier le grand écart au classement entre le PSG et Angers (le premier face au dernier, 36 points de différence avant la rencontre), et celui-ci n'a pas eu lieu, ce mercredi soir, pour la première de l'année au Parc des Princes. Dix jours après la défaite à Lens , Paris a battu le SCO sans forcer son talent (2-0). Ce n'est plus important depuis longtemps dans la capitale, mais le Paris Saint-Germain est donc champion d'automne, ou plutôt d'hiver.Sans les jeunes aperçus à Châteauroux la semaine dernière sur la pelouse ni Kylian Mbappé, bientôt de retour de vacances, sur la feuille de match, le PSG pouvait compter au coup d'envoi sur Neymar et Lionel Messi. Pour sa première apparition sous le maillot parisien avec sa couronne de champion du monde, l'Argentin a laissé Hugo Ekitike surfer sur sa bonne dynamique. Le jeune attaquant a récompensé une bonne entame parisienne, surgissant au premier poteau pour couper un bon centre de Nordi Mukiele pour tromper Paul Bernardoni et lancer les hostilités. Pas le départ rêvé pour Angers, qui a essayé de faire circuler le ballon pour s'offrir quelques moments de respiration, sans jamais réussir à s'approcher de la surface parisienne dans un premier acte sans grande saveur. Puisque le leader n'a pas non plus forcé, malgré quelques interventions bien senties de Bernardoni, dans les airs ou face à Sergio Ramos puis Messi. Une certaine gestion de la part du leader du championnat confronté à un bloc bas et resserré.Ces derniers temps, il n'en faut pas beaucoup au SCO pour gagner des points de confiance, et voir les minutes… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com