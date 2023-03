Le PSG aurait pris sa décision sur Galtier

À l’image de ses prédécesseurs.

Les jours se suivent et semblent de plus en plus comptés pour Christophe Galtier qui, défait par Rennes, vit une sale période. Mais selon L’Équipe , le club parisien, ne voulant « pas donner l’impression de céder à la pression » , ne devrait pas se prononcer sur le cas de son entraîneur avant début juin et la fin de la saison.…

MLM pour SOFOOT.com