information fournie par So Foot • 16/10/2023 à 11:42

Le PSG attaqué par des champignons

C’est l’automne, après tout.

Si vous voulez préparer une bonne omelette, pas besoin d’aller vous perdre en forêt pour ramasser des champignons : le Camp des Loges en regorge. Et plus précisément la pelouse du stade Georges-Lefèvre (2164 places), qui accueille entre autres les rencontres de l’équipe féminine du PSG. Ce qui n’a pas été le cas samedi, à cause de ces champignons qui ont obligé le PSG à recevoir Reims au stade Léo-Lagrange de Poissy, avec la suite que l’on connaît.…

AHD pour SOFOOT.com