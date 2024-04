Le PSG assure sa défense

À quelques jours d'affronter le Barça en Ligue des champions, Luis Enrique doit encore trouver la meilleure formule défensive pour son PSG. Ça tombe plutôt bien : la réception de Clermont, ce samedi, doit lui permettre d'effectuer les derniers réglages.

Au cœur de l’excitation qui entoure le Paris Saint-Germain à l’orée de cette fin de saison haletante, c’est peu dire que la venue de Clermont porte d’Auteuil ce samedi se classe tout en bas. Au bout d’une semaine partagée entre le Classique et une demi-finale de Coupe de France (une compétition que les Rouge et Bleu ont remis au centre de leurs préoccupations cette saison), et avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone, cette rencontre ne ressemble pas vraiment à une répétition générale. Pour autant, il y aura bien un aspect intéressant à suivre pour égayer cette soirée au Parc des Princes : quels seront les choix de Luis Enrique en défense ?

Une solidité retrouvée

Ce mercredi contre Rennes, le technicien espagnol a pu aligner pour la première fois de la saison le quatuor Hakimi-Marquinhos-Hernandez-Mendes. La meilleure configuration pour assurer les arrières de son PSG ? En tout cas, l’alchimie fut encourageante pour contrer les timides velléités bretonnes et maîtriser la rencontre. Le latéral marocain a rarement évolué aussi haut, le capitaine s’est offert un retour tout en douceur, l’international tricolore montré qu’il était toujours aussi à l’aise dans l’axe et le feu follet portugais tempéré ses ardeurs offensives pour assurer l’équilibre. « C’est comme un orchestre : le plus important est que les instruments sonnent comme ils doivent sonner , illustrait Enrique, interrogé sur les consignes données à son numéro 25 en conférence de presse. C’est une équipe, on ne peut pas tous jouer de la même manière. Parfois Hakimi joue plus comme latéral classique, aujourd’hui c’était au tour de Nuno. Il a bien compris quand il devait monter. L’équipe est au-dessus de l’aspect individuel. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com