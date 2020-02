Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le PSG assure à domicile contre Dijon Reuters • 29/02/2020 à 19:58









Le PSG assure à domicile contre Dijon par Hugo Chalmin (iDalgo) Le Paris St-Germain continue de régner sur le championnat de France ! À l'occasion de la 27e journée de Ligue 1, le PSG s'est facilement imposé à la maison contre le DFCO sur le score de 4 à 0. Et les hommes de Thomas Tuchel se sont rendus les choses faciles dès l'entame du match. À la troisième minute, Sarabia ouvre le score pour son équipe. Avec 72 % de possession de balle, les Parisiens dominent de la tête et des épaules cette première période mais voient Di Maria, touché à la cuisse, quitter la pelouse à la 26e minute. Dans le deuxième acte, Paris ronronne mais accélère dans le dernier quart d'heure pour s'assurer la victoire. À la 74e minute, Mbappé double la mise pour le PSG. Trois minutes plus tard, Icardi se mêle à la fête avant que Mbappé inscrive un doublé dans le temps additionnel. Dijon stagne à la 17e place du championnat et enchaîne un cinquième match sans succès. À noter que Cavani est resté muet, lui qui disputait son 200e match sous les couleurs parisiennes.

