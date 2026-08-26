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Le PSG arrache le nul à Francfort et devra attendre pour la qualif’
information fournie par So Foot 26/08/2026 à 21:05
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Le PSG arrache le nul à Francfort et devra attendre pour la qualif’

Le PSG arrache le nul à Francfort et devra attendre pour la qualif’

Eintracht Francfort 1-1 Paris SG

Buts : Mühlhaus (4 e ) pour Francfort // Feller (7 e ) pour le PSG

Encore un brin de patience. Les Parisiennes étaient en quête d’un succès pour se qualifier en Ligue des champions après une saison mi-figue, mi-raisin : il faudra encore attendre pour connaître le sort de ce dernier tout préliminaire . Au terme d’un match frustrant, les joueuses de Paulo César ont tenu en échec l’Eintracht Francfort. Cette opération arrange pour le moment les Rouge et Bleu avant la manche retour qui se tiendra à domicile le 2 septembre prochain .…

SW pour SOFOOT.com

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