Le PSG arrache le match nul face au Real Madrid

Le PSG peut respirer. Après plus de 90 minutes de suspense, le club français a réussi à se sortir du piège du stade Santiago-Bernabéu. Ce mardi, à Madrid, les hommes de Thomas Tuchel ont finalement arraché le nul 2-2 face au Real Madrid en Ligue des champions. Une victoire qui leur assure de terminer premiers du groupe A et de bénéficier d'un tirage a priori plus abordable en huitièmes.

Menés 2-0 sur un doublé de Karim Benzema (17e, 79e), les Parisiens ont réagi grâce à Kylian Mbappé (81e) et une frappe limpide de Pablo Sarabia, formé au Real (83e), dans un match de gala entre deux équipes déjà qualifiées avant la rencontre. Le choc a aussi été marqué par une décision litigieuse de l'arbitre qui est revenu sur un penalty et carton rouge à l'encontre du gardien madrilène Thibaut Courtois après recours à l'arbitrage vidéo (42e).

Avec ce résultat, Paris ne peut plus être rattrapé en tête du groupe A par le Real Madrid et devrait bénéficier d'un adversaire plus favorable lors du tirage au sort des huitièmes de finale. Les Madrilènes seront également de la partie, puisqu'ils étaient qualifiés avant même leur match du soir suite au match nul 1-1 entre le Galatasaray et le FC Bruges dans l'autre rencontre du groupe, plus tôt mardi.

Les Spurs rejoignent le Bayern dans le groupe B

La soirée était également marquée par le retour dans une compétition

