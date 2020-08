Le PSG a un refrain : " On a Leo "

Avant de jouer son premier quart de finale de Ligue des champions depuis 2016, le PSG a mangé son pain noir en collectionnant, outre les éliminations prématurées, trois directeurs sportifs pour finalement se réjouir du retour au berceau de l'enfant du pays : Leonardo. Depuis un mois, le Brésilien occupe l'espace médiatique, jouant au ping-pong avec Thomas Meunier, tout en taclant l'OL et Noël Le Graët avant de s'atteler à son plus grand chantier : le mercato. D'ici là, certains fidèles de la capitale boivent les paroles de l'homme né avec le pouce levé au son de ralliement " On a Leo ".

Bernat, au quart de tour

La baisse des salaires, Aouchiche et Kouassi, des couacs à son CV

N'y allons pas par quatre chemins, Leonardo est-il la meilleure recrue de l'été 2019 du PSG ? Oui. Un grand oui. Un an après son arrivée, le club de la capitale s'apprête à disputer son premier quart de finale de C1 depuis 2016. Ça, ce sont les faits. Faut-il y voir un lien de cause à effet avec le retour de la mèche la plus soyeuse de l'Ouest de la capitale ? Le hasard fait bien les choses en tout cas. Après la ridicule élimination face à Manchester United au printemps 2019, il avait été décidé qu'il manquait une vraie " Paris touch " au sein du PSG de QSI. Quelqu'un qui connaît à la fois le club mais aussi la manière de fonctionner des Qataris ainsi que le football moderne. Ils sont peu à posséder les trois casquettes. Leonardo, ancien joueur maison durant la saison 1996-1997 et principal architecte de l'équipe 2011-2013, est donc revenu après les échecs successifs d'Oliver Létang, Patrick Kluivert et Antero Henrique au poste de directeur sportif.En 2020, le poste de " DS " est devenu primordial dans la vision sportive d'un club. Un job qui est devenu, avec le temps, ultramédiatisé et presque vital pour avancer. Alors Leonardo est de retour à son poste, sur son trône, avec son savoir-faire, son style, son verbe, son sens de la négociation et sa capacité à prendre la lumière pour laisser son groupe à l'abri de la colère médiatique. Mais depuis le mois de février et sa sortie, maladroite, avant le match aller de Dortmund où il ne fallait pas en faire trop avec la C1, le Brésilien a dû dribbler des éléments délicats.Déjà, il a fallu gérer la crise du Covid-19