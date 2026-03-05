Le PSG à la recherche du bon équilibre pour relancer Dembélé

Annoncé dans le groupe parisien pour affronter Monaco ce vendredi soir, Ousmane Dembélé pourrait rejouer quelques minutes pour se remettre en jambes avant la manche aller en Ligue des champions contre Chelsea mercredi prochain. Mais est-ce vraiment la bonne formule pour que le Ballon d’or 2025 retrouve son vrai niveau de jeu ?

« C’est toujours des bonnes nouvelles quand tu as des joueurs de retour comme Ousmane. On est contents. On espère les avoir (avec Senny Mayulu) pour le prochain match comme d’habitude. Mais il faut juger exactement l’état physique de chaque joueur. » Ce jeudi, à la veille de PSG-Monaco au Parc des Princes, Luis Enrique est tout sourire en conférence de presse. C’est normal, Ousmane Dembélé devrait faire son retour dans le groupe parisien ce vendredi, à six jours de l’importantissime huitième de finale aller de Ligue des champions contre Chelsea. Une info rassurante pour les supporters parisiens, mais une question reste en suspens.

Plutôt que de s’extasier trop vite du retour du Ballon d’or 2025 dans l’effectif, il paraît nécessaire de prendre un peu de recul, et de s’interroger sur la gestion du temps de jeu de Dembélé, dont le physique s’expose très souvent aux blessures. Heureusement pour lui, c’est l’un des domaines dans lequel il a le plus progressé entre sa version barcelonaise et la parisienne. « C’est un homme différent, commentait en février dernier son ex-coéquipier Samuel Umtiti sur RMC. Paris a enchaîné les matchs… On oublie le nombre de matchs, les blessures, pas beaucoup de vacances, et les gens pensent que ce sont des robots et qu’ils peuvent être performants 60 matchs d’affilée. » Mais voilà, depuis deux saisons, Paris est performant, joue sur tous les tableaux et s’adonne à un rythme de matchs effréné.…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com