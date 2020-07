Le PSG à l'épreuve du feu de l'Atalanta

Alors qu'il aurait pu basculer dans la partie de tableau des gros costauds, le PSG a finalement hérité de l'Atalanta en quarts de finale de la Ligue des champions. En cas de succès, les Parisiens affronteront ensuite le vainqueur du match Leipzig-Atlético. Jouable ? Méfiance, quand même.

Éteindre la folie

On avait quitté ces types assis en tailleur, en position de yogi, puis torses nus devant un Parc en fusion au terme d'un match qui n'était pas normal, mais qui était un vrai match. Au soir du 11 mars dernier, nuit où le PSG a arraché sa première qualification pour un quart de finale de Ligue des champions depuis 2016 face à un Borussia Dortmund pourtant vainqueur à l'aller, on avait aussi vu Neymar se mettre à pleurer et Thilo Kehrer annoncer de grandes choses à venir : "" La suite ? Quatre mois de silence qui ont vu le PSG perdre le meilleur buteur de son histoire - Edinson Cavani -, Thomas Meunier partir à Dortmund, Tanguy Kouassi signer au Bayern, Eric Maxim Choupo-Moting être intégré en express à la liste des inscrits pour la C1 et Thiago Silva filer puis être prolongé de deux mois pour finir la saison. "" selon l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, mais des choses avec lesquelles le PSG doit composer à l'heure de s'attaquer à un "Final 8" aussi inédit que difficile à appréhender puisqu'on parle ici d'une C1 qui fera date : des tours joués sur une rencontre sèche, des matchs disputés à huis-clos, un tirage complet du tableau final réalisé alors que les huitièmes de finale ne sont toujours pas terminés... Peu importe, la Ligue des champions reste la Ligue des champions et elle reste l'obsession suprême de ces gars-là. Tuchel a-t-il les pétoches ? Voilà ce qu'il disait au moment d'effectuer sa rentrée, fin juin : "" Il le faudra, puisque le PSG devra marcher sur des braises lors de son quart de finale : celles entretenues par l'Atalanta, l'une des équipes les plus excitantes du continent, 85 buts marqués en 31 journées de Serie A. Un monstre offensif, donc.